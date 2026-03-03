Выступление Bad Bunny в перерыве Супербоула LX собрало 4,2 млрд просмотров за сутки
Компания Roc Nation, продюсировавшая шоу в перерыве Супербоула LX, сообщила, что выступление Bad Bunny набрало 4,157 млрд просмотров по всему миру в первые 24 часа.
В показатель включены телетрансляции в США и за пределами страны, просмотры на YouTube и цифровых платформах. Детальная структура подсчета не раскрывается, также не уточняется, проходили ли данные независимую проверку.
По данным Roc Nation, это рекордный показатель аудитории для шоу в перерыве Супербоула.
Средняя телевизионная аудитория выступления в США составила 128,2 млн зрителей — меньше, чем годом ранее.