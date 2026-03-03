«Страшно за него»: проживающая в Дубае Анна Заворотнюк боится за жизнь сына

Анна Заворотнюк испытывает тревогу на фоне происходящих событий. Она заговорила о жизни, смерти и смыслах.

© WomanHit.ru

Анна Заворотнюк вышла на связь с грустным постом. Блогерша проживает в ОАЭ — стране, которая оказалась одной из участниц обострившегося политического конфликта между рядом государств. В Дубае, где как раз находится Анна с семьей, атакам ракет подверглись авиабазы и некоторые отели.

Вчера дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что проснулась от взрыва. Пока что семья не собирается покидать город, однако чувство тревоги стало их постоянным спутником. Сегодня Анна вспомнила о маме и порассуждала о жизни вообще.

«Я рано поняла, что чувство полной безопасности это иллюзия. Потеря одного из моих самых любимых людей на планете, моей мамы, стала той точкой, после которой мир перестал казаться предсказуемым. Потом были другие события, которые еще больше сняли розовые очки», — написала блогерша в своих соцсетях.

Однажды Анна сделала для себя простой вывод: жизнь бывает разной, и в ней может случиться все что угодно.

«С тех пор как я стала мамой, я чувствую это особенно остро. Страшно уже не за себя, а за него. И в такие моменты внутри будто что-то сжимается сильнее обычного, потому что теперь ответственность не только за свою жизнь», — отметила Заворотнюк-младшая.

Анна добавила, что после ухода матери она научилась ценить время и ценить близких, ради которых и стоит жить.