«Раньше ж лучше было»: Шепелев высмеял звезд-мужчин за любовь к пластике

Дмитрий решил высказаться против моды на пластические операции. Телеведущий объяснил, почему не стоит бояться своих морщин.

Современные стандарты красоты диктуют свои правила. Знаменитости по всему миру пытаются обмануть время, ложась под нож хирургов или используя филлеры и другие «уколы красоты». Желание сохранить молодость касается далеко не только женщин. Нередко к врачам обращаются и мужчины. Сегодня на эту тему порассуждал Дмитрий Шепелев.

На своей странице в Сети 43-летний телеведущий опубликовал коллаж. На снимке его реальное лицо соседствовало с «состаренной» версией, созданной с помощью графического редактора.

Бывший избранник Жанны Фриске признался, что его пугают перемены во внешности стареющих коллег. Он иронично заметил, что часто результат операций заставляет окружающих лишь вздохнуть о былой естественности. Дмитрий попросил подписчиков вспомнить хотя бы один удачный пример мужского омоложения.