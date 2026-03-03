Вячеславу Малежику забыли сообщить об отмене его концерта

Организаторы концерта певца и композитора Вячеслава Малежика, бывшего участника вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята», забыли уведомить его об отмене выступления. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

Сольный концерт музыканта должен был пройти в Обнинске 4 марта. Организаторы открыли продажу билетов, стоимость которых доходила до трех тысяч рублей, за полтора месяца до мероприятия. Но им не удалось продать более 300 билетов из 600 доступных, так что концерт решили отменить. Сам Малежик узнал об этом от журналистов. Возмущенный певец пообещал «разобраться» с организаторами, следует из публикации.

