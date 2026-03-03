«Королевский» размах: почему фанаты Киркорова не оценили «отрубленные» головы артиста

Певец Филипп Киркоров вернулся на большую сцену после долгого перерыва. Как сообщает «Царьград», креативная задумка, которая, по замыслу организаторов, должна была вызвать фурор и показать «королевский» размах, вышла из-под контроля.

Киркоров представил новое шоу в Москве, готовясь к масштабному гастрольному туру. Режиссеры превзошли себя по зрелищности, однако аудитория оказалась в шоке. В один момент музыкант вышел на сцену и уселся в кресло, где стал делать вид, что читает роман Федора Достоевского «Идиот». После этого на сцену вышли танцоры, у которых в руках были «отрубленные» головы артиста — муляжи с его лицом.

«Какая мерзость», «Удивляет, что есть люди, которые ходят на его концерты», «Смотреть на самовлюбленность на концерте неприятно. Не думаю, что он уважает простого зрителя», — заявили комментаторы в Сети.

За кулисами в это же время царила тяжелая атмосфера. Во время очередного переодевания Киркоров взорвался из-за технической накладки — пиротехника во время одного из номеров не сработала. Он ругался на сотрудников, а каждый шаг костюмеров, помогавших артисту, вызывал у него новую волну недовольства.

«Завтра смените мне пиротехников!», — приказал Киркоров, возвращаясь на сцену.

В комментариях в соцсетях мнения к этому инциденту разделились. Кто-то заявлял, что у артиста нет уважения к помощникам, а другие — что это рабочий процесс.