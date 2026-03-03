"Осталось не так много": врачи спасают Григория Лепса

Не секрет, что у Григория Лепса были серьезные проблемы со здоровьем. Не раз артиста буквально с того света вытаскивали медики. В новом интервью стало известно, что состояние певца оставляет желать лучшего.

Григорий Лепс вышел в свет и сообщил, что активно работает. Певец записывает новый альбом, который собирается в скором времени представить публике. Однако здоровье подводит прославленного исполнителя. Ему отказывает голос. Врачи спасают его как могут.

"На улице непогода, и голосовые мои связки не очень хорошо себя чувствуют на сегодняшний день. Но я с этим борюсь. У нас есть прекрасные врачи, и я надеюсь, что обратно буду в форме. Надеюсь, что альбом людям понравится. К тому же там осталось не так много песен", - сообщил Григорий Лепс "КП".

Артист прокомментировал скандал с певицей Славой, выступление которой в Пензе стало притчей во языцех. Григорий поддержал артистку.

Григорий Лепс высказался об отношениях после размолвки с Авророй Кибой