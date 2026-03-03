Слава собирается подать в суд на сорвавших концерт фанатов

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) готовит судебные разбирательства против зрительниц, которые сорвали ей выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, инцидент произошел во время последнего концерта в туре исполнительницы. Номер был прерван из-за того, что зрительницы стали предъявлять претензии прямо со сцены. Ситуация накалилась до предела: одну из женщин пришлось буквально скидывать со сцены, а сама певица впала в истерику.

Она заявила, что все так не оставит, так как «каждая сумасшедшая баба может выбежать на концерте и испортить его».

Тем не менее, музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с News.ru выразил мнение, что разразившийся скандал не отразится на карьере артистки. По его словам, у Славы сейчас непростой период из-за расставания с супругом, который ранее финансировал ее творчество.

Как уточнил собеседник издания, расставание сказывается на творчестве «и, конечно, на психоэмоциональном состоянии». Поэтому была такая реакция на концерте, в соцсетях появляются определенные срывы от артистки, отметил он.

Однако продюсер подчеркнул, что личные проблемы исполнителя не должны волновать поклонников. Зритель приходит за качественным шоу, и артист обязан его предоставить вне зависимости от своего состояния.

По словам Рудченко, артист должен брать перерыв, если выступать не позволяет состояние здоровья. Осознание этого — «зрелая позиция, которая говорит о профессионализме», заключил Рудченко.

Напомним, что ранее фанаты уже обвиняли Славу в нетрезвости во время концерта в Пензе, однако тогда певица объяснила свое поведение плохим самочувствием и извинилась перед публикой сквозь слезы.