Ляпнувший гадость про Жукова Губин получил жесткий ответ

ТВ Центр

На днях Андрей Губин дал откровенное интервью Ксении Собчак. Среди прочего некогда один из самых успешных и востребованных артистов отечественной эстрады высказался о коллегах. Так, Андрей Губин не оценил талантов Люси Чеботиной, Мари Краймбрери и Zivert, а Ани Лорак и вовсе назвал своей самой нелюбимой певицей, потому что она "горлопанит". Кроме того, продюсера, композитора Игоря Крутого Губин назвал интриганом.

© Global Look Press

Однако больше всего досталось лидеру группы "Руки вверх!" Сергею Жукову. По мнению Андрея Губина, исполнителю таких хитов как "Крошка моя" и "Студент" просто позорно выходить на сцену с такой дикцией.

"Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит шепеляво: „Привет, девчонки!“ Это ли не позор? Это позорище! Это профнепригодность! А он в "Лужниках" дает концерт на 70 тысяч человек", - возмутился Губин.

Прокомментировал высказывания ляпнувшего гадость артиста продюсер Сергей Дворцов. Для начала он заявил, что не согласен с тем, что Сергей Жуков выглядит позорно на сцене. "Это человек-легенда", - высказал мнение продюсер.

При этом Дворцов справедливости ради подчеркнул, что и Губин - легенда. По его мнению, тот мог бы продолжать карьеру, если бы не болезнь.

"Почему один артист востребован, а другой — нет? Давайте будем честны: это две абсолютно разные ситуации. Губин — тоже легенда, и Жуков — легенда. Но Андрей, к огромному сожалению, взлетел стремительно и так же быстро ушёл в тень. Его сразил недуг, с которым он борется до сих пор. Он болен. И я абсолютно уверен: если бы не болезнь, Андрей Губин сегодня тоже блистал бы, собирал стадионы и крупнейшие концертные площадки. Поэтому я могу пожелать Андрею только одного — скорейшего выздоровления. И пусть к нему вернется хотя бы творческое вдохновение", - заключил Дворцов в беседе с aif.ru.