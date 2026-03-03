Комик Алексей Щербаков остался без концертов в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, из тура 2025-2026 годов выпали все российские города.

© Соцсети

В частности, Щербаков собирался выступить 2 апреля в концертном зале «Москва». По информации канала, организаторы успели продать почти все билеты, однако анонс выступления внезапно сняли с сайта площадки. На официальном сайте комика сейчас нет ни одного запланированного концерта в регионах.

Для сравнения, в 2024 году Щербаков выступил в 33 городах, в том числе на крупных площадках России, Белоруссии и Казахстана. В 2025 году концертов было в два раза меньше, но пробелы компенсировали за счет мирового турне.

Отмечается, что проблемы у юмориста начались еще до того, как другому резиденту шоу «Что было дальше» Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. После этого Щербаков прилетел в Казахстан на премьеру фильма со своим участием, где заявил, что приехал к другу. По слухам, теперь артист находится в «трудном положении».

Ранее Mash писал, что шоу «Что было дальше» может переехать в Казахстан. Это связано и с проблемами Сабурова, и с отказом в регистрации товарного знака, и удобства локации для гостей, которые не помогут посетить Россию из-за статуса иноагента.