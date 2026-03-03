Измены и громкий скандал: где сейчас Мария Голубкина

Актриса Мария Голубкина рассказала о том, как со скандалом отказалась от интервью из-за того, что журналистка была «каким-то хамьем». Что происходит в жизни дочери Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова, разбиралось издание News.ru.

Отказ от интервью

По словам Марии Голубкиной, соглашаясь на интервью, артист оказывает услугу журналисту, так как ему самому оно не нужно.

«В общем, какое-то хамье. Журналистка мне сказала: «Тогда я не буду с вами разговаривать». Ну и пошла ты, дура старая. Хотя теперь даже не знаю, кто из нас хамло по-настоящему», — рассказала 52-летняя актриса.

Личная жизнь

Голубкина была замужем за Николаем Фоменко с 1995 по 2008 год. Но в итоге пара развелась и актриса призналась, что изменила мужу.

«Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала», — заявляла она.

При этом в 2023 году Голубкина рассказала, что также причиной их разрыва стало ее нежелание строить бассейн, который бывший муж в итоге все же сделал.

«У него дом еще больше, чем у меня. Я спрашивала: «Ну как?». Он отвечал, что это ужас. Бассейн — это постоянные траты на химию, плюс чистить надо. Там плесень, водоросли», — заявила она.

Почему не собирается замуж?

При этом, несмотря на то, что осенью 2025 года Голубкина была замечена на публичном мероприятии в компании мужчины, который обнимал ее за талию, актриса подчеркивала, что у нее нет отношений, и замуж она больше не собирается.

«Родственных душ у меня много, только у всех свои дела и семьи. Дети за границей. Времени свободного вагон», — рассказала она.

Актриса также подчеркнула, что на мероприятии с ней был знакомый, который просто помог ей на красной дорожке, чтобы она «не упала на каблуках».

«Руку подал, дверь открыл. Нет-нет. Замуж больше не собираюсь. Какая свадьба? Мне 52 года», — заверила артистка.

22 марта 2024 года стало известно о смерти актрисы Ларисы Голубкиной, матери Марии. У актрисы диагностировали злокачественное заболевание крови, ей потребовалась экстренная медицинская помощь, но врачи не смогли вылечить звезду советского кино.