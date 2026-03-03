Харламов об идеальной теще: «Ее не бывает, 100%»

Актер, продюсер, юморист и телеведущий Гарик Харламов признался, что еще не встречал идеальной тещи. Об этом он рассказал "Пятому каналу" на премьере фильма "Новая теща".

"Идеальной тещи не бывает, нет, не бывает, 100%. Ну послушайте, а что такое идеальная теща? Это как? Самое главное правило — не жить с тещей в одном доме. Вот вы, девочки молодые, выйдете замуж — поймете. Потому что кухня… Вы на кухне кто? Царь и бог! А тут появляется кто? Мать! И кто тогда из вас царь и бог? Начинается что? Беда! А кто это все должен разруливать? Муж!", — сказал Харламов.

По его словам, в семье не будет мира, если в доме живет женщина, которая является главнее жены. Артист уверен, что мать супруги должна жить отдельно и приезжать только по праздникам. В этом случае между мужем и женой будет идиллия, уверен он.

Харламов добавил, что его теща "вообще молодец" и держит дистанцию.

20 февраля Гарик Харламов опубликовал редкое фото с женой в день ее рождения. Артист публично признался в любви актрисе Катерине Ковальчук в день ее рождения.

Креативный продюсер Comedy Club начал встречаться с Ковальчук через месяц после официального расторжения брака с Кристиной Асмус. От звезды "Интернов" у шоумена есть 12-летняя дочь Анастасия. Харламов говорил в интервью, что хотел растить ребенка в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало телеведущего от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако артисты не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о переезде.