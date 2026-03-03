Ксения Алферова публично уколола Бероева, женившегося на 21-летней балерине

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Оказывается, пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась в феврале. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, молодожены якобы готовятся стать родителями.

После таких известий Алферова слегла. Ксения рассказывала, что серьезно простыла и очень плохо себя чувствует. Но, видимо, актриса восстановилась и после болезни, и после потрясения. Алферова вышла в свет в приподнятом настроении.

Она посетила моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула" с турецким актером Бураком Озчивитом. Постановка, основанная на современной пьесе, шла на турецком языке с субтитрами. Ксения призналась, что не смогла по достоинству оценить работу артиста и ушла со спектакля. По словам актрисы, качество перевода субтитров оказалось крайне низким, что сделало просмотр практически невозможным.

"Я турецкого совсем не знаю. На сцене титры были, но перевод делал явно Chat Gpt. Актеру, даже такому известному, нужен режиссер. Как бы он прекрасно ни ходил по сцене, ему нужна драматургия", — объяснила Алферова.

Отметила Ксения и еще один момент. "А еще, по секрету, между нами, девочками, я поняла, что мне брюнеты не нравятся! Но к Бураку это не относится!" — пошутила актриса.

В Сети тут же принялись обсуждать, что последняя фраза про Егора Бероева. Мол, так Алферова уколола бывшего мужа, который ушел к молоденькой балерине.