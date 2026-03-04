Группа Gorillaz представила новый альбом с фразой на русском языке

Знаменитая английская группа Gorillaz выпустила свою новую пластинку The Mountain на три недели раньше изначально запланированного на 20 марта срока. Это их девятый студийный альбом, в записи которого участвовали многие приглашенные звезды: Джонни Марр, группа Sparks, Анушка Шанкар, Деннис Хоппер, Джо Тэлбот, Bizarrap и другие.

© Российская Газета

Работа над "Горой" (так переводится название этого диска-путешествия) проходила в 14 студиях мира: от Лондона и Лос-Анджелеса до Дамаска и Ашхабада. В итоге на нем оказались песни на английском, арабском, испанском, хинди и языке йорумба. А в последний момент добавился и русский!

Да, в одной из самых запоминающихся на альбоме - песне Delirium - прозвучали в итоге и русские слова: "Привет, меня зовут Влад и я зубная фея!". Смысл в ней если и был, то его мало кто понял. А лидер группы Gorillaz Дэймон Албарн не стал ничего расшифровывать. Как и Канье Уэст в 2010 году, включивший в свой трек Runaway слова "Будь ярче! Жириновский сдает пост. Влад пост принял!" - тоже причин интереса к русскому языку так и не объяснивший.

Что ж, спросим об этом у них самих, когда приедут к нам на гастроли.

Хотя Канье Уэст за полтора года так и не сговорился о гонораре с российскими организаторами. Зато скоро прилетит его более удачливый коллега Flo Rida - концерты этого рэпера из США назначены в Москве уже на 8 и 9 марта.

А затем он выступит в Краснодаре и Новосибирске - пропутешествует по нашей стране почти неделю.

Прямая речь

Дэймон Албарн, вокалист и клавишник групп Gorillaz и Blur:

- Отчего мы записали такой небанальный альбом? Хотели, чтобы люди сидели и не спеша, вдумчиво слушали музыку, да и радовались ей.

Кстати

На новом альбоме Gorillaz вообще много загадочного и необычного. Помимо электроники и гитар здесь звучат и малоизвестные этнические инструменты: от бансури до сароде. Есть и пост-панк, и духовой оркестр, и неистовство рэпа, и мистические многоголосия, чарующая магией ориентальная лирика и вполне хитовые мелодии. А все вместе они складываются в увлекательное путешествие по миру и разным национальным культурам.