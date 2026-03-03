«Я изменил ей»: Губин рассказал о своей самой большой любви

Российский певец Андрей Губин в беседе с журналисткой Ксенией Собчак поделился подробностями своей личной жизни.

© Вечерняя Москва

Исполнитель затронул больную для него тему — расставание с Люсей Кобевко.

— У меня был один гражданский брак с девушкой по имени Лиза. Мне было 19 лет, ей — 17. В 28 лет моя карьера закончилась, так как я заболел. Гонял по больницам за границей. Но главная моя любовь — Люся. Ее я любил сильнее всех. Но изменил ей. Наши отношения надломились, — рассказал артист.

По его словам, их отношения с Кобевко «надломились в духовном моменте». У пары больше не было общих тем для разговора. Кроме того, возлюбленная Губина обладала очень волевым характером, с которым ему было сложно справиться.

— Был еще случай. Как-то мы с Люсей пришли в ночной клуб — танцуем. Потом выходим из клуба, подходят четыре девчонки. Каждая говорит, мол, Андрей, ты хотел мне позвонить. А я их вообще не знаю, это провокация была, а Люся вся бледная стояла, — добавил певец в шоу «Осторожно: Собчак».

Губин раскрыл схему соблазнения юных поклонниц

До этого композитор поделился своими воспоминаниями о том, как в 90-х он соблазнял поклонниц после концертов в российских городах. Когда Губин замечал на сцене привлекательную молодую девушку и хотел с ней познакомиться, он уходил за кулисы и обращался к администратору.