Григорий Лепс высказался об отношениях после размолвки с Авророй Кибой на премьере фильма «Новая тёща». Артист заявил, что не ставил крест на личной жизни, однако в настоящее время занят работой, а не поиском новой возлюбленной. Григорий отметил, что ему нужно поскорее дописывать новый альбом.

«Никуда я не хожу, ничего я не ищу. Я работаю. Пишем [песни]. Надо альбом сдавать, никак не получается», — объяснил певец.

По словам Григория Лепса, после того как он стал свободным, ему пишут девушки в соцсетях, однако он считает, что говорить с такими поклонницами ему не о чем.

«Меня все любят», — отметил артист.

Кроме того, на премьере Григорий Лепс оценил нового возлюбленного своей экс‑невесты Авроры Кибы. Певец узнал о личности парня на красной дорожке от журналистов.