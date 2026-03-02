Семья Яниса Тиммы потребовала с Седоковой долю в проданной квартире

Иск против певицы Анны Седоковой заявили представители семьи баскетболиста Яниса Тиммы, который совершил суицид в 2024 году вскоре после расторжения брака, на досудебной беседе в Хорошевском районном суде в понедельник. На наследство известного спортсмена претендуют его родители и сын от прошлых отношений.

Как сообщили судье адвокаты родственников баскетболиста, Анна вступила в наследство, но утаивает денежные средства, заработанные её бывшим супругом и перешедшие в её собственность. В частности, семья Тиммы хочет, чтобы суд признал квартиру на улице Авиационной (площадью 217 квадратных метров) стоимостью более 85 миллионов совместно нажитым имуществом и выделил супружеские доли. Это жилье, по словам защитников, было куплено в период брака на имя ответчицы, и родственникам умершего должна отойти половина. Это значит, что Седокова должна заплатить более 10 миллионов каждому из трёх наследников, если их требования признают законными.

Адвокат Седоковой ответила, что ее подзащитная с требованиями не согласна, потому что квартира была отчуждена 12 сентября 2024 года по договору купли-продажи. Отец Яниса Тиммы сам опубликовал пост о продаже квартиры, поэтому отлично это знал. В сообщении мужчина указал и стоимость жилья - 150 миллионов. Деньги, вырученные от продажи, по словам представителя Седоковой, пошли на нужды семьи.

Судья запросила сторону ответчицы принести на следующее заседание договор купли-продажи, а также документы, подтверждающие, что деньги были потрачены на нужды семьи. Адвокат семьи Тиммы также заявила, что брачные отношении между певицей и спортсменом фактически закончились летом 2024 года. Об этом певица сказала сама на допросе после смерти бывшего супруга.

Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова также пояснила, что при продаже одной из квартир Анна Седокова предъявляла якобы брачный договор о том, что все имущество принадлежит ей. Документ был заверен американским нотариусом, поэтому является "филькиной грамотой" и не имеет реальной юридической силы, сказала юрист.

Кроме этого, она опровергла заявления о том, что деньги на квартиры были заработаны самой певицей.