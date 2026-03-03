Гарик Харламов сообщил о самом тяжелом дне в своей жизни

Известный российский юморист Гарик Харламов откровенно рассказал о самом тяжелом моменте в своей жизни, который произошел несколько лет назад. В программе «Однажды» на телеканале НТВ комик поделился личной историей, связанной с потерей близкого человека и невозможностью отменить выступление.

Харламов признался, что в жизни каждого артиста бывают моменты, когда морально и физически не хочется выходить на сцену. Особенно тяжело, когда окружающие воспринимают юмориста как вечного шутника, который всегда обязан веселить публику, независимо от его внутреннего состояния.

«А я как будто бы человек. Есть свои переживания», — заметил артист, объясняя, что даже у комиков бывают дни, когда шутить совершенно нет сил.

Самым тяжелым испытанием для Харламова стал день смерти его отца. Трагедия произошла в день, когда у резидентов шоу был запланирован масштабный концерт в Ереване, где артиста ждала трехтысячная аудитория. Узнав утром о случившемся, Харламов немедленно позвонил своему напарнику Гарику Мартиросяну и сообщил, что физически не сможет выступить. Но, оставшись в номере и осознав, что одиночество может только усугубить его состояние, юморист принял нелегкое решение.

«У меня был самый тяжелый момент в жизни, когда умер папа", - признался Харламов. Он рассказал: "И в этот же день я выступал перед трехтысячной аудиторией в городе Ереван, у нас был концерт Comedy Club в Армении". Гарик добавил: "Это был, конечно, колоссальный эксперимент над собой».

По его словам, выход на сцену стал для него способом справиться с горем — работа и поддержка зала помогли не погрузиться в бездну отчаяния, хотя это решение далось невероятно тяжело.