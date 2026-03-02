Стало известно, при каких условиях Ургант сможет вернуться в эфир

После начала спецоперации на Украине Иван Ургант лишился эфира на Первом канале. Долгое время телеведущий перебивался зарубежными гастролями и закрытыми корпоративами для состоятельной публики в России. Однако на днях шоумен неожиданно появился на официальной презентации нового смартфона, где уверенно шутил со сцены.

По мнению продюсера Андрея Ковалева, появление Урганта на мероприятии такого формата — вовсе не случайность, а часть стратегии по возвращению в большое телевидение. В беседе с «Абзацем» он выразил уверенность, что былые позиции Ивана скоро восстановятся:

«Это очевидно, [что скоро вернется], его же нет в списке иноагентов. Старые грехи забылись, поэтому все. Пройдет какое-то время, раз – и на Первом канале уже будет. Мы же русские люди, мы добрые, мы всех прощаем. И все у него будет хорошо», — заявил продюсер.

Он считает, что если Ургант «попросит прощение», то его вернут на телевидение.

На сегодняшний день в реестре иностранных агентов фамилия Урганта отсутствует. Продюсер считает, что этого обстоятельства вкупе с публичным раскаянием будет достаточно, чтобы телеведущий вернулся в эфир федеральных каналов.