"ПВО долбили всю ночь". Кто из российских звезд оказался в ОАЭ во время обстрелов

Военный конфликт между Израилем и Ираном, который начался 28 февраля, затронул несколько соседних стран. В частности, взрывы были слышны в ОАЭ, где проживают и отдыхают некоторые российские звезды. Как они отреагировали на ситуацию – в материале Москвы 24.

© Сетевое издание m24.ru

"Здесь нет бомбоубежищ"

Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля, нанеся удары по военным объектам на территории республики. По словам президента США Дональда Трампа, удары направлены на уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана. Он добавил, что бомбардировки продлятся "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

От Ирана в ответ последователи ракетные обстрелы территории Израиля и американских баз в соседних странах. В том числе взрывы раздались на территории ОАЭ: в туристических кварталах Дубая, в частности в районе знаменитого отеля Бурдж-аль-Араб. Кроме этого, очевидцы и СМИ сообщали о взрывах в Абу-Даби.

После начала конфликта авиарейсы начали массово отменять и туристы оказались "заблокированы". Однако утром 2 марта стало известно о начале регистрации на ряд вылетающих из Абу-Даби рейсов, в том числе в Москву.

При этом основатель Telegram Павел Дуров отметил, что успел покинуть Дубай до начала конфликта, но все равно считает этот город безопаснее Европы.

"К сожалению, неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу, так что я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя еще большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай по статистике безопаснее, даже когда летают ракеты. Не могу дождаться возвращения".

Однако возлюбленная бизнесмена, блогер Юлия Вавилова, находится в Дубае. По ее словам, она не собирается уезжать из города, проводит время за компьютерными играми, не читает новостей и не смотрит в окно. Однако позже она показала в соцсетях последствия удара недалеко от ее дома и выразила надежду, что люди находятся в безопасности.

В эпицентре событий оказались и другие российские знаменитости. Модель Виктория Лопырева рассказала подписчикам, что пытается не поддаваться панике, чтобы не напугать сына, но на всякий случай "собрала чемоданы".

"Небо закрыто. В небе ракеты сбивает ПВО. В воздухе слышны взрывы", – сообщила ведущая.

Блогер Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, сначала сообщила в соцсетях, что "все спокойно", но потом призналась, что ей "тревожно и грустно", поскольку наблюдала взрыв "прямо около дома".

Позже она сообщила, что ночью пришли оповещения с "ужасно громким звуком сирены".

Здесь нет бомбоубежищ, куда прятаться, не особо понятно, многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома.

Певица Нюша (настоящее имя – Нюша Шурочкина) ранее прилетела в Дубай навестить детей, которые живут с ее бывшим мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Она вышла на связь с подписчиками и заверила, что с ней и детьми все в порядке.

"Бахало, взрывы, работало ПВО"

В свою очередь, продюсер Пашу (настоящее имя – Павел Курьянов) рассказал в соцсетях, что первая ночь после начала операции была неспокойной из-за работы ПВО и сирен.

"ПВО долбили всю ночь! Истребители очень громко летали тоже до утра!" – добавил он.

В Дубае Павел находится с семьей: детьми и женой, певицей Ханной (настоящее имя – Анна Иванова). Она также поделилась эмоциями в своем аккаунте.

Все на кипише страшном, кто-то уехал, кто-то пытается улететь через Саудовскую Аравию, мы пока думаем, что делать, но сейчас все стало спокойней пока именно у нас, только истребители летают.

Жена бизнесмена Зияда Манасира, Виктория Манасир, рассказала в своих соцсетях, что они с супругом собирались вылететь из Дубая 1 марта, в день годовщины свадьбы.

"Жизнь, как это часто бывает, внесла свои коррективы. Из-за происходящих событий мы остались в номере – обнявшись, без спешки, отмечая этот день тихо и по-настоящему. Не таких "салютов" хотелось бы видеть за окном, конечно", – добавила Манасир.

Актриса Виктория Тарасова, известная по роли в сериале "Глухарь", рассказала СМИ, что из-за военного конфликта осталась в отеле. Она прилетела в Абу-Даби на день рождения подруги и должна была вылетать обратно вечером 28 февраля.

"Только легли спать, потому что уже были без сил, и началось… Бахало, взрывы, работало ПВО... Конечно, мне не привыкать сидеть под обстрелами. Я не раз бывала в горячих точках. Но все равно страшно", – рассказала она.

Также актриса поделилась, что внезапно телефоны всех находящихся в здании начали издавать громкие сигналы тревоги. Происходящее Тарасова назвала "адом" и "ужасной реальностью".