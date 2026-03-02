Победитель шоу "Конфетка" рассказал, как из грузчика он стал певцом

Житель города Дзержинска в Нижегородской области победил в музыкальном шоу "Конфетка" (16+) на телеканале ТНТ. Песню Сергея Одинцова "Знают небеса" в новой аранжировке проекта исполнили Влад Топалов и Регина Тодоренко. Сергей рассказал о том, из грузчика он стал певцом в материале Контент-партнер "РГ" pravda-nn.ru.

Сергей работал на мясокомбинате, и о сцене не помышлял. Но десять лет назад начал писать стихи и накладывал их на уже известные мелодии. А потом стал сочинять и музыку. Но не имея музыкального образования, Сергей просто напевал свои песни на диктофон.

Поначалу автор даже стеснялся своего творчества, но когда песен стало много, то рискнул - и записал три на профессиональной студии в Дзержинске, вместе с режиссером Дмитрием Голдом. Записи он выложил на видеохостинг, где у Сергей 1,2 миллиона подписчиков, а у разных видео просмотров по 35-37 миллионов. Больше всего подписчикам нравятся романтические песни о любви, признался Сергей. Их, кстати, автор посвящает супруге.

Пять лет назад Сергей уволился с работы и полностью посвятил себя творчеству. И его начали звать на телевидение. Сначала был на передачах "Привет, Андрей!" и "Песни от всей души", а теперь вот попал на "Конфетку".

Все три проекта были важными и значимыми, но "Конфетка" - самый интересный, признался Сергей.

"Я был в шоке! Когда услышал начало песни, думал, что ее поет Сергей Лазарев, у них с Владом Топаловым голоса похожи. Смотрю, на сцене девчонка какая-то сидит, и не понимаю, откуда голос! А оказывается, что он сзади! И тут-то я и увидел, что это Влад и Регина! Это было так неожиданно!" - вспоминает автор Сергей.

Но надо сказать, Сергей признался, что песня - не его. Это оказался подарок сочинского парня Михаила Маленкова, с которым он познакомился на отдыхе.