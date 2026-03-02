Саша Бортич высказалась об инсульте у жениха Марии Тухарь

На днях актриса Мария Тухарь рассказала об инсульте у своего жениха, режиссёра и актёра Андрея Ионкина. Она вышла на связь в личном блоге и обратилась к поклонникам за помощью. По словам девушки, им предстоит дорогостоящая реабилитаиця, а потому она попросила о любой посильной помощи.

«Сейчас Андрей в реанимации, на аппарате ИВЛ, он в ясном сознании, всё помнит, всех узнает. Врачи работают над восстановлением его двигательных функций», — добавила она.

Тухарь поддержали и её коллеги, среди которых оказалась и актриса Саша Бортич.

«Это Маша Тухарь, актриса, с которой мы вместе играем в театре "а39". С её женихом Андреем случилась вот такая беда. Сейчас нам всем очень важно помочь Маше и Андрею, потому что предстоит дорогостоящая реабилитация», — высказалась она в запрещённой соцсети, сделав репост публикации Тухарь.

Ранее Саша Бортич объяснила, почему откровенна в соцсетях. По словам актрисы, она не умеет «делать вид». Именно поэтому девушка выкладывает в личном блоге всё, что ей нравится.