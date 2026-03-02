СМИ сообщили о миллионных убытках бизнеса «Уральских пельменей»

«Комсомольская правда» рассказала, что общество с ограниченной ответственностью «Уральские Пельмени Продакшн» завершило 2025 год с крупными убытками. По данным газеты, прибыль ООО упала с 15 миллионов рублей годом ранее до «минус 5,2 миллиона рублей».

«Комсомольская правда» рассказала, что за 2025 год выручка компании составила 1,1 миллиона рублей, а в 2024-м ООО принесло 25 миллионов рублей. По информации газеты, компания в равных долях принадлежит членам «Уральских пельменей»: Дмитрию Соколову, Сергею Исаеву, Дмитрию Брекоткину, Сергею Калугину, Сергею Ершову, Вячеславу Мясникову и Александру Попову.

Тимати потерял миллионы рублей

КП отметила, что ООО занимается производством телевизионных программ и «прочей деятельностью в области искусства». В материале утверждается, что с ноября 2025 года компания находится в процессе ликвидации.

«Уральские пельмени» - творческое объединение комиков из Екатеринбурга, появившееся в 1993 году как команда КВН. «Уральские пельмени» стали чемпионами Высшей лиги КВН в 2000 году, а в 2009-м у них появилось собственное шоу на СТС.