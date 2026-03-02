Волочкова высказалась о Джабраилове

Балерина Анастасия Волочкова охарактеризовала скончавшегося в Москве бывшего сенатора от Чечни и предпринимателя Умара Джабраилова как очень хорошего друга и принципального человека. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила артистка балета.

— Он очень хороший друг, он хороший человек, очень яркая личность. Очень смелый всегда был в высказываниях своих, даже с сарказмом высказывания. Просто вот таким он был настоящим. И то, что случилось, конечно, и то, что привело его к такой трагедии самоубийства — это должно было быть что-то или очень серьезное, или что-то очень принципиальное, потому что я еще знаю Умара как очень принципиального человека в отношениях в его историях серьезных, бизнес, насколько он рассказывал, — передает слова Волочковой «Газета.ru».

Балерина отметила, что дружила с Джабраиловым с 1998 года. По ее словам, скончавшийся экс-сенатор очень любил женщин. Волочкова назвала «большой утратой» уход из жизни предпринимателя.

Тело Джабраилова нашли в апартаментах 2 марта. Мужчину доставили в больницу, где врачи на протяжении получаса пытались его реанимировать, но не смогли. Впоследствии СК начал проверку по факту самоубийства Джабраилова. Бизнесмен, предварительно, наложил на себя руки из-за финансовых проблем. По данным СМИ, перед смертью он мог накопить долги на 1,5 миллиарда рублей.