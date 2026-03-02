Успенская перечислила подарки на 8 Марта, которые вызывают у нее ненависть

Любовь Успенская призналась, что терпеть не может дешёвых бытовых подарков от мужчин на 8 Марта. В беседе с ОСН она перечислила, что туда входит: кастрюли, скалки, чайники и прочие вещи из подобного «репертуара».

«Хорошо, если это из какой‑то качественной и дорогой серии, но некоторые умудряются подарить приборы для кухни, которые после первого использования хочется выкинуть», — откровенничает королева российского шансона.

Вместо этого, говорит Успенская, лучше просто подарить цветы: такой подарок, говорит певица, содержит в себе гораздо больший смысл.

Кстати, сама Любовь не слишком любит подарки по праздникам. Гораздо приятнее для неё доставлять радость другим. Праздничный день для неё — момент, когда тебя окружают любимые и преданные люди.