Агата Муцениеце удивила смелой съемкой

Накануне актриса отмечала день своего рождения. Бывшей супруге Павла Прилучного исполнилось 37 лет.

© соцсети

Актриса Агата Муцениеце сейчас наслаждается гармонией во втором браке. В августе прошлого года она официально стала женой музыканта Петра Дранги. Семейное счастье пары дополнилось радостным событием. Через полгода после свадьбы у супругов родилась дочь.

Вчера, 1 марта, многодетная мама отметила свой день рождения. Звезде сериала «Закрытая школа» исполнилось 37 лет. В честь личного праздника именинница подготовила сюрприз для подписчиков. Она опубликовала кадры из новой, весьма смелой фотосессии. Агата предстала в необычном амплуа.

© соцсети

Для праздничной съемки она выбрала по-настоящему дерзкий образ. Актриса примерила глянцевый топ-корсет и юбку с разрезом. Интересной деталью наряда стал пояс, увешанный связками ключей и брелоков. Роковой имидж дополнили пышные кудри и графичные черные стрелки.

«Говорят 36 год жизни — год кармы. Получается, я что-то хорошее сделала, раз у меня был такой год! Спасибо Вселенной за все. Переходим в 37-й. Он обещает быть не хуже!» — написала именинница.

Подписчики Муцениеце не поскупились на комплименты. Фанаты оценили ее смелый вид и поздравили с днем рождения.