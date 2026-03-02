Возлюбленный Лерчек показал фото с ее родов

Танцор и хореограф Луис Сквиччиарини в понедельник, 2 марта, показал фотографии с родов блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

По его словам, он вместе со своей возлюбленной приехал на плановое УЗИ, а через 15 минут пара уже оказалась в операционной. Блогеру провели экстренное кесарево.

— Словами не передать тот океан эмоций, который я пережил в этот день. Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился — и мое сердце наполнилось счастьем. Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за ее безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит! — подписал фотографии Сквиччиарини в личном блоге.

О том, что находящаяся под следствием по обвинению в выводе денег за границу блогер Валерия Чекалина родила сына, стало известно 26 февраля.

Четвертая беременность оказалась для девушки непростой. Еще 23 декабря прошлого года Лерчек госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Уже в больнице у нее диагностировали анемию и гестоз. Позднее блогершу снова доставили в больницу из-за болей, которые ее мучили. Врачи провели ей операцию.