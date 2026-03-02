Долина начала подготовку к большому концертному туру

Концертный директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что певица готовится к большой премьере. Его цитирует ТАСС.

© Global look

«Будет большой концертный тур с новой программой, большая театральная постановка», — заявил представитель Долиной.

Он добавил, что слушателей ждет новый релиз, и призвал сосредоточиться на творчестве артистки, а не «квартирном вопросе».

Ранее Пудовкин высказался о последствиях скандала с квартирой Долиной. Он подчеркнул, что для певицы эта тема стала «больной и очень тяжелой» на всю жизнь. Директор артистки предпочел не комментировать информацию о том, что друзья планируют подарить ей квартиру в Москве.