В Москве рассмотрят уголовное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ). Его обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщается со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным ведомства, 28-летний Моргенштерн* проходит по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Речь идет о нарушении требований закона об иностранных агентах.

Как указано в материалах дела, ранее артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако, по версии следствия, он продолжил публиковать сообщения в социальных сетях без обязательной пометки о своем статусе.

Уголовное дело возбудили по итогам проверки прокуратуры Москвы. Материалы направлены в суд. Рассматривать их будут в отсутствие подсудимого — Моргенштерн* объявлен в федеральный розыск. О розыске стало известно в январе 2025 года.

Параллельно у артиста возникли проблемы с налоговой службой. Как сообщал телеграм-канал SHOT, Федеральная налоговая служба выставила ему очередной платеж — около 584 тысяч рублей.

При этом предыдущую задолженность, превышавшую 680 тысяч рублей, рэпер закрыл в декабре 2025 года. То начисление датировалось сентябрем.

*Признан иноагентом в РФ.