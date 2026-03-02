Собчак высказалась о смерти экс-возлюбленного Джабраилова

Журналистка Ксения Собчак в понедельник, 2 марта, высказалась о смерти своего бывшего возлюбленного, предпринимателя Умара Джабраилова.

Собчак вспомнила, как Джабраилов познакомил ее в 2000-х со столичной светской жизнью: он водил ее по роскошным бутикам и знакомил с мировыми знаменитостями.

— Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты, — вспоминает журналистка.

Спустя много лет после расставания, как рассказала Собчак, бизнесмен позвонил ей с просьбой взять у него интервью, чтобы он мог дать себе публичное обещание.

— Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым, — заключила Собчак в своем Telegram-канале.

Джабраилов покончил с собой в Москве 2 марта. По данным СМИ, бизнесмена опознали охранники. Медики пытались реанимировать его около получаса, но спасти предпринимателя не удалось. При этом предприниматель не оставил предсмертной записки.

Также журналисты сообщили, что перед самоубийством у него заблокировали счета ИП. Первая блокировка произошла летом 2025 года по причине отсутствия налоговой декларации.