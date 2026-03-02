Губин назвал выступления Жукова на концертах позором

Российский певец Андрей Губин назвал позором выступления своего коллеги Сергея Жукова на концертах. Свое мнение он высказал в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

© Вечерняя Москва

По словам артиста, он сам не выходит на сцену, так как стал профнепригоден. Поэтому его сильно удивляет, что другие продолжают давать концерты.

— Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит: «Привет, девценки». Разве это не позор? Шепелявый человек, ему на сцену нельзя вообще. Это профнепригодность, — отметил музыкант.

Губин добавил, что не понимает «уровень общества, которое это нормально воспринимает», ведь Жуков дает выступления перед огромной аудиторией.

Ранее лидера «Руки вверх!» признали потерпевшим по делу о мошенничестве в отношении генерального директора российского музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова.

В марте стало известно, что Жуков подал иск в Верховный суд по поводу спора о правах на фонограммы. Спор с первым продюсером группы «Руки вверх!» Андреем Маликовым и лейблом «Джем» касался 13 песен.