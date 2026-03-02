Губин прокомментировал слухи о том, что его хит является плагиатом

Андрей Губин ответил на вопрос о плагиате популярного хита «Мальчик-бродяга». Комментируя тот факт, что на авторство песни претендует продюсер и композитор Сергей Конев, он отметил, что они с основателем группы «140 ударов минуту» в прошлом были дружны и показывали друг другу своё творчество.

«Серёжа позвонил и принёс мне свою песню: "Одинокий волк, но не злой, не страшный, одинокий волк, никому не опасный". Хорошая песня, она мне даже больше, чем "Мальчик-бродяга", нравится», — вспомнил певец в разговоре с Ксенией Собчак, добавив, что так, вдохновившись песней Конева, он написал «Мальчика-бродягу».

Губин отметил, что мелодия осталась у него в подсознании, но тут же подчеркнул, что в то время на этот порядок аккордов было написано много песен отечественной эстрады.

«Куплет отличается от Серёгиного варианта, хотя ритмика такая же. Я действительно "упёр" эту мелодию, но я её не крал», — заключил артист.

Напомним, 19 лет назад Андрею Губину пришлось поставить на паузу музыкальную карьеру из-за тяжелого заболевания — левосторонней прозопалгии. Долгое время артист не выходил на публику и не давал никаких интервью.