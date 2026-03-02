Измены и «геополитические игры»: где сейчас актер Евгений Дятлов

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгений Дятлов празднует сегодня свой 63-й день рождения. Как сложились карьера и личная жизнь артиста, и что известно о его политической позиции, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Евгений Дятлов родился 2 марта 1963 года в Хабаровске, однако вырос он на Украине, куда переехала семья. После службы в армии будущий актер уехал в Санкт-Петербург, где окончил Российский государственный институт сценических искусств.

Дебют его в кино состоялся в 1996 году, Дятлов сыграл в мелодраме «Поживем — увидим». Однако настоящую славу принесла роль капитана милиции Николая Дымова в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Фильмография Евгения Дятлова насчитывается более 100 проектов, в том числе картины «Батальон», «Тобол», «Шерлок в России», «Подражатель» и «Волчий берег».

Личная жизнь

Первой женой Евгения Дятлова стала актриса Дарья Юргенс. В 1991 году они стали родителями. Но, несмотря на рождение сына Егора, брак рухнул, мальчик сейчас носит фамилию своего деда — Лесников.

Второй раз актер женился на Екатерине Дятловой, она родила ему сына Федора. Но и этот брак был недолговечен, и супруги развелись. Артист признавался, что изменял обеим женам.

«В том, что сказал об этом Даше, жалею. Я ведь после этого пришел к священнику: объяснил ситуацию, что жене признался в измене. Батюшка сказал, что зря я это сделал и так нельзя поступать. Надо было прийти к нему и исповедаться. Говорит: «Тебе стало легче, а тому человеку нет». Поэтому после Даши больше этого не делал. Второй жене Катерине об измене не сообщал, но все вскрылось без меня», — рассказал он.

В третий раз актер женился на Юлии Джербиновой. В 2007 году в семье благодаря процедуре ЭКО родилась дочь. Но в январе 2023 года пара объявила о разводе. По словам Дятлова, из всех своих детей он поддерживает близкие отношения только со старшим сыном.

Отношение к ситуации на Украине

В 2014 году Евгений Дятлов заявил, что много дет жил в Днепропетровской области, не собирается примыкать ни к одному, ни к другому лагерю и не хочет быть «заложником больших геополитических игр».

«Все эти политические вопросы и переделы не имеют отношения к жизни обычного человека. Я ведь даже призывался с Украины! Все мои сослуживцы, мои однополчане — украинцы. Нас всех разыгрывают втемную, и я к этому не хочу иметь отношения», — заявил он.

При этом артист никогда не избегал поездок в Крым, и ни разу не комментировал специальную военную операцию.

Напомним, что в 2018 году Дарья Юргенс призналась, что обдумывала суицид, когда Евгений Дятлов объявил ей, что изменил, и ушел из семьи. Актриса рассказала, что не решилась на такой поступок из-за ребенка.