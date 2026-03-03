Вот кто скрасил одиночество Пугачевой после ее расставания с Галкиным*

Алла Пугачева после отъезда из России мотается по городам и весям. Вначале она жила в Израиле, потом перебралась на Кипр, из которого на несколько недель уехала в Латвию, где уже много лет снимает виллу в Юрмале, поскольку местный климат, по слухам, благотворно влияет на ее состояние. Не секрет, что Примадонна страдает от целого букета хронических заболеваний.

В настоящее время артистка находится в Лимассоле. Говорят, Алла Пугачева, ее молодой муж Максим Галкин* и их 12-летние дети двойняшки Гарри и Лиза живут в небольшом особняке у побережья. Впрочем, в последнее время Примадонна и ее молодой супруг в разлуке. Максим Галкин* активно зарабатывает на безбедную жизнь, мотаясь по заграничным гастролям.

Однако одиночество Примадонны скрасили не только дети Гарри и Лиза, но и приехавшая из США старшая дочь Кристина Орбакайте. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица опубликовала видео, как в честь начала весны семейство отправилось в ресторанчик, по пути раздавая прохожим желтые нарциссы.

Орбакайте случайно раскрыла проблемы со здоровьем Пугачевой

Затем компания устроилась за длинным столом с напитками и разнообразными блюдами. Алла Пугачева выступила с приветственной речью.

"Вы мои любимые все. Я надеюсь, что это взаимно. Весну разрешаем!" - проскандировала Примадонна.

"Первое Воскресенье Весны! Праздник желтых цветов. Весну разрешаем", - написала Кристина.

*включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента