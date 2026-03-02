Дочь-бодибилдерша Шукшиной заработала проблемы со здоровьем

Анна помешана на тренировках, но хобби сыграло злую шутку с организмом. Ей понадобилась экстренная помощь врачей.

36-летняя дочь Марии Шукшиной попала в больницу сразу после соревнований по тяжелой атлетике. Анна сообщила тревожную новость в своем блоге.

Накануне она принимала участие в турнире по жиму штанги и даже выполнила норматив мастера спорта, подняв вес в 115 килограммов.

«Пожала 115 кг. Шла к сегодняшним соревнованиям без малого шесть лет. Шесть лет поиска своего тренера, шесть лет не пропускала тренировки по жиму. Я мастер спорта», — написала она.

Но триумф обернулся проблемами со здоровьем. Ровно за неделю до соревнований Трегубенко установили зубной имплант. Из-за постоянных тренировок с большим весом организм дал сбой.

«Он не прижился или что-то с ним пошло не так. В итоге сильный отек лица. Так что прямо с помоста я поехала на госпитализацию», — поделилась спортсменка.

Звездная мать никак не отреагировала на проблему наследницы. Она уже много лет не общается с Анной. Да и ее увлечение спортом не понимает и не принимает. Марии не нравится перекачанное тело помешанной на «железках» дочери. Однажды она публично высказалась об изменившейся не в лучшую, по ее мнению, сторону, Шукшиной. В ответ девушка решила вычеркнуть мать из своей жизни.