Деми Мур появилась на церемонии вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла 1 марта в Лос-Анджелесе. Актриса позировала на красной дорожке в черном силуэтном макси-платье Schiaparelli с крокодиловым принтом и шлейфом из белых перьев. Артистка также надела туфли на каблуках, массивные серьги и колье. Образ знаменитости завершил клатч и кольцо.

Однако интернет-пользователи обратили внимание не на наряд актрисы, а на ее фигуру. Некоторые заметили, что Деми Мур резко похудела.

«Она ужасно выглядит», «Надеюсь, она не думает, что чем худее она будет выглядеть, тем лучше», «Она выглядит ужасно. Это неестественно», «Совсем на себя не похожа», — писали читатели Daily Mail.

На прошлой неделе Деми Мур посетила показ Gucci в Милане. Она позировала в кожаных брюках и лонгсливе на молнии. Образ дополнили туфли с острым мысом, сумка и очки. Актрисе сделали мокрую укладку и макияж. В руках она держала домашнего питомца.