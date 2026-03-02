Певица Слава расплакалась после скандала на концерте

Певица Слава (Анастасия Сланевская) не смогла сдержать слез после скандала на концерте в Пензе и предположила, что претензии некоторых зрительниц к ней были «провокацией». Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Выступление Славы в Пензе состоялась 1 марта. Как сообщил местный портал 1pnz.ru, некоторые зрители пожаловались, что певица выглядела уставшей и «с трудом исполняла песни под фонограмму». Они потребовали вернуть билеты, а некоторые якобы даже вызвали полицию. Сама певица рассказала, что в этот день плохо себя чувствовала.

«Лежала в постели, сказала, что я не могу подняться: «Не могу, у меня нет сил встать, клянусь». У меня не было сил встать вообще. Меня шатало из стороны в сторону - не потому что я пьяная, потому что таблетки и я уже ничего не соображаю. Но - иди, работай, потому что если мы откажемся от концерта, у нас будет двухмиллионный штраф», - подчеркнула Слава.

Певица посетовала, что теперь ее начнут обвинять в выходе на сцену в нетрезвом виде, так как «правда никому не нужна». Она подчеркнула, что такая ситуация произошла с ней впервые в жизни.

Слава также рассказала, что несколько зрительниц в начале концерта начали кричать, обвиняя ее в выступлении под фонограмму. Певица подчеркнула, что пообещала вернуть им деньги за билеты.

«Но их это не устроило. Понятно, что их не устроило, потому что это была какая-то абсолютная провокация, какая-то определенная акция против меня. <…> Я действительно очень болею, я еле-еле вышла на сцену», - отметила Слава.

Она заявила, что остальные зрители ее поддержала. Певица добавила, что это был ее последний концерт в туре.