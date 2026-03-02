Лиана Шульгина с мужем и двумя детьми оказались пока не собираются покидать страну, хотя находиться в Эмиратах с каждым днем все страшнее.

© WomanHit.ru

Невестка Валерии вышла на связь из Дубая. Многие поклонники переживали за Лиану и ее семейство из-за тревожных событий, развернувшихся в странах Персидского залива еще в выходные.

Как известно, в ОАЭ сейчас находятся все наследники артистки: сыновья Артемий и Арсений, а также дочь Анна. Особенно тревожно подписчикам Шульгиной стало за ее маленьких детей, Селин и Мирона. Однако сама Лиана старается не поддаваться панике, смотрит сериалы и игнорирует тревожные новости. В Telegram-канале она призналась, что ночью слышала множественные взрывы.

«Сейчас обстановка у нас более-менее спокойная! Ночью были взрывы постоянно», — посетовала Лиана.

Фолловеры резонно поинтересовались, не собирается ли она вернуться в более безопасную для проживания Москву. Но, судя по всему, девушка намерена оставаться в Дубае настолько долго, насколько это возможно. Шульгина впервые объяснила, почему вообще эмигрировала в другую страну с мужем и детьми.

«Очень любим Дубай, четыре года назад пробовали, но вернулись, после этого каждый раз возвращались к этому вопросу! В прошлом году после зимовки, решили, попробовать снова, плюс зимой с детками конечно лучше в тепле», — написала она.