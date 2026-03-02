Михаилу Пореченкову исполняется 57 лет: карьера, семья и поддержка СВО

2 марта народному артисту России Михаилу Пореченкову исполнилось 57 лет. Издание News.ru рассказало о жизни актера.

Пореченков известен десятками ролей в кино, активной гражданской позицией и регулярной помощью военнослужащим. Актер родился в Ленинграде, детство провел в Польше. Путь в профессию был непростым: будущего артиста исключили из военного училища за 10 дней до выпуска, после службы в стройбате он не прошел во ВГИК.

Лишь в 1991 году Пореченков поступил в ЛГИТМиК, который окончил спустя пять лет. В кино дебютировал в 1994-м, сегодня в его фильмографии насчитывается более 140 работ. Среди самых ярких ролей — старший прапорщик Дыгало в «9 роте», майор Кречетов в «Ликвидации», Илья в фильме «Связь» и Витя Мясник в сериале «Полярный».

В личной жизни у актера тоже немало событий. В молодости у него были отношения с Ириной Любимцевой, которая в 1989 году родила сына Владимира. Сейчас он живет в Таллине. Первой супругой Пореченкова стала переводчица Екатерина. В 1998 году у них родилась дочь Варвара, но брак вскоре распался. В 1999 году артист встретил художницу Ольгу, и через год они поженились. В этом союзе родились трое детей: сыновья Михаил (2002) и Петр (2010), а также дочь Мария (2004). Актер не раз признавался, что благодарен жене за поддержку в трудные времена.

Пореченков активно поддерживает специальную военную операцию. Он регулярно помогает бойцам вместе с группой добровольцев — отправляет продукты, медикаменты и технику.

Артист посещает госпитали, навещает раненых, а также заявлял о желании отправиться на фронт добровольцем, но возраст не позволил встать на воинский учет. В 2024-м Пореченков был доверенным лицом Владимира Путина на выборах.