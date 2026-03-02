«Кто из нас хамло». Голубкина резко обошлась с журналистом

Дочь прославленного Андрея Миронова и актрисы Ларисы Голубкиной, Мария Голубкина, в последнее время предпочитает общаться с поклонниками через прямые эфиры в социальных сетях. В одном из таких эфиров артистка театра и кино рассказала подписчикам, как однажды резко обошлась с одной журналисткой.

Мария пояснила, что представительница СМИ действовала чересчур навязчиво, а сама Голубкина считала уже сам факт согласия на беседу своего рода одолжением.

«Потому что мне это интервью не надо. В общем, какое‑то хамье, и она [журналистка] мне сказала: "тогда я не буду с вами разговаривать". Ну и пошла ты, дура старая. Хотя теперь даже не знаю, кто из нас хамло по‑настоящему», — сказала Голубкина.

Подписчики мгновенно забросали артистку вопросами, пытаясь разобраться в ситуации. Сама Голубкина не придала случившемуся большого значения.

По мнению фанатов, Мария испытывает «хроническое одиночество» — и актриса не стала это отрицать. Она отметила, что рядом много близких людей, но каждый поглощён заботами собственной семьи. По словам актрисы, именно из‑за этой внутренней пустоты она так часто проводит онлайн‑эфиры — чтобы хоть как‑то восполнить нехватку общения.

