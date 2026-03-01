Продюсер раскрыл, сколько может зарабатывать Михаил Ефремов

Михаил Ефремов может просить за съёмочный день от 2,5 до 3 миллионов рублей, считает продюсер Сергей Морозов. В беседе с aif.ru он уточнил, что не в курсе точной суммы, однако относит его к артистам первой величины — таким как Сергей Безруков или Константин Хабенский.

«Посчитайте сами: десять съёмочных дней — и вот гонорар за проект. <...> при правильно выстроенной работе команды, а у Миши есть агент и юристы, сам он контракты не подписывает, его средний заработок должен составлять свыше 15 млн рублей», — уточнил Морозов.

Ефремов, говорит Сергей — артист с природным даром. И в 2020 году, отмечает он, из банковской ячейки Михаила на его защиту была передана огромная сумма — более 4 миллионов рублей. Поэтому цифру в 15 миллионов Морозов не считает фантастической.

А Леонид Дзюник считает изменения с артистом после освобождения положительными: даже в разговоре с окружением, говорит он, Михаил не ведёт разговоров об алкоголе.

Читайте также: Охлобыстин — о дружбе с Ефремовым: «Если он счастлив, когда не общается со мной, пусть так и будет»