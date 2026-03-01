«Это все ужасно»: Бузова отменила поездку на фоне событий в Иране

Ольга Бузова не полетит в ранее намеченную поездку в Катар. Это и невозможно, и нецелесообразно на фоне ракетных ударов из за конфликта между Ираном и Израилем при поддержке США.

Ситуацию певица прокомментировала в Телеграм-канале, пишет 5 Канал.

«Должна была вылетать в Катар со своей командой завтра. В итоге рейсы отменяют, небо закрыто! Это все ужасно. Мои друзья в Эмиратах в панике. Я с ними на связи. Сейчас приняла окончательное решение не рисковать, и сдаю билеты», — сообщила Бузова.

В Дубае сейчас немало представителей российского шоу-бизнеса. Они выкладывают в социальные сети фото-и видеоотчеты происходящего в городе.

В российском Минтрансе отметили, что авиаперевозчики приостановят выполнение рейсов в Израиль и Иран из-за закрытия воздушного пространства этих стран. Полеты в Дубай на фоне ситуации в Иране становятся невозможны. Большинство отмененных рейсов (около 80%) составляют полеты из России в ОАЭ и обратно.

