«Это все ужасно»: Бузова отменила поездку на фоне событий в Иране

Бузова с сожалением сообщила о нарушенных планах
Ольга Бузова не полетит в ранее намеченную поездку в Катар. Это и невозможно, и нецелесообразно на фоне ракетных ударов из за конфликта между Ираном и Израилем при поддержке США.
Ситуацию певица прокомментировала в Телеграм-канале, пишет 5 Канал.
«Должна была вылетать в Катар со своей командой завтра. В итоге рейсы отменяют, небо закрыто! Это все ужасно. Мои друзья в Эмиратах в панике. Я с ними на связи. Сейчас приняла окончательное решение не рисковать, и сдаю билеты», — сообщила Бузова.
В Дубае сейчас немало представителей российского шоу-бизнеса. Они выкладывают в социальные сети фото-и видеоотчеты происходящего в городе.
В российском Минтрансе отметили, что авиаперевозчики приостановят выполнение рейсов в Израиль и Иран из-за закрытия воздушного пространства этих стран. Полеты в Дубай на фоне ситуации в Иране становятся невозможны. Большинство отмененных рейсов (около 80%) составляют полеты из России в ОАЭ и обратно.
