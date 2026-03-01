Подсчитан заработок Киркорова за три концерта: цифра удивит

Филипп Киркоров за три концерта может заработать свыше 200 млн рублей. Речь идет о выступлениях 27, 28 февраля и 1 марта.

Согласно данным URA.RU, на концерт 27 февраля на площадке «Live Арена» в Москве были проданы почти все билеты на сумму в 70 469 000 рублей. Остались непроданными лишь 26 билетов из 11 000, то есть был практически солд-аут.

Мероприятие там же на следующий день 28 февраля принесло артисту похожую сумму - свыше 68 миллионов рублей. Не распроданными остались 77 билетов из тех же 11 000.

На шоу 1 марта остались невыкупленными 1149 билетов, что сказалось на итоговом доходе, который составил почти 61,5 миллионов рублей

То есть, поп-король российской эстрады получил около 200 миллионов. Правда, тут не учтены концертные расходы, так что сумма может значительно уменьшится.

Информационный портал URA.RU сообщает, что в ходе дебютного концерта из запланированной трилогии артист представил публике 27 музыкальных номеров. Программа включала как проверенные временем хиты, завоевавшие любовь слушателей, так и свежий материал.