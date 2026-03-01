Бородина: буллинг «переходит все границы разумного»

Ксения Бородина в первый день весны пожелала подписчикам добра, любви и душевного тепла. Она отметила, что это особенно важно во времена, когда бесчинствуют недоброжелатели.

Так, никак не успокоятся назойливые хейтеры, оскорбляющие ее супруга Николая Сердюкова и пишущие гадости ей самой, «переходящие все границы разумного», информирует издание super.

«В мире и так столько зла и ненависти, что наша пара — это самое меньшее, что должно вас волновать», — написала она в микроблоге посоветовав комментаторам уделить больше внимания собственной жизни.

Напомним, что Ксения Бородина в третий раз вышла замуж летом 2025 года. Бывшая ведущая «Дома-2» уверяет, что Николай Сердюков — мужчина ее мечты: заботливый, внимательный, любящий. С Курбаном Омаровым ведущую сейчас связывает лишь общая дочь Теона.