Дочь Борисовой рассказала, как спасала наркозависимую мать

Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, в эфире программы «Новая битва экстрасенсов» призналась, что в детстве пыталась спасти мать от зависимости.

© РИА Новости

Полина откровенно рассказала, что она старалась не давать ей напиться и выгоняла продавцов «запрещенки», пишет издание life.

«Мама валялась в другой комнате, употребившая. Я всегда спасала ее сама — не давала ей напиться, выгоняла ее дилеров. Был человек, его звали Рей, который все время поставлял ей наркотики. Сейчас его посадили. А тогда я прятала ключи, не пускала его на порог», — сообщила дочь телеведущей.

Полина подчеркнула, что несмотря на сложные отношения с матерью, она ее по-прежнему любит.

Ранее в своих социальных сетях Полина призналась, что ей поставили диагноз «циклотимия» — легкая степень биполярного аффективного расстройства. Девочка напомнила, что ее мама тоже страдает от этого расстройства, поэтому оно могло передаться ей по наследству.