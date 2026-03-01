Жена Олега Газманова раскрыла, почему прячет их общую дочь от публики

Супруга Олега Газманова Марина объяснила, почему не спешит показывать в соцсетях их общую дочь Марианну. Звёздное семейство ведёт достаточно закрытый образ жизни, и лишь иногда жена певца делится какими‑то подробностями в социальных сетях.

© Соцсети

На этот раз Марина решила пооткровенничать с аудиторией в рубрике «вопрос‑ответ». Вопрос фолловеров вызвала жизнь 22‑летней Марианны: многим было непонятно, почему семья не показывает наследницу народного артиста.

Марина выложила в ответ снимок с дочкой и сообщила, что та не особо тяготеет к публичности.

«Марианна пишет диплом и работает! Не любит публичность. Мы уважаем это», — прокомментировала Марина Газманова.

Марианна, судя по открытым данным, учится в МГИМО и не спешит идти по отцовским стопам. А вот предпринимательские планы у неё есть. Ныне она совмещает учёбу с работой.