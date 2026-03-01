Лобода рассказала, где пряталась от обстрелов в Дубае

Певица Светлана Лобода написала в микроблоге, что ей пришлось ночевать на подземной парковке в дубайском торговом центре, сообщает gazeta.ru.

«Дубай. Подземный паркинг. Весело», — подписала фотографию певица

© Соцсети

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран ударил ракетами и беспилотниками по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее российская актриса Анастасия Крылова описала обстановку в Дубае во время атак. По ее словам, на телефон пришло уведомление о срочной эвакуации, за окном были слышны громкие хлопки. Люди спустились в цокольный этаж на парковку.