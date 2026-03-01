Эксперты сообщили, на кого зумеры променяли Кадышеву и Буланову

Зумеры все меньше слушают песни Булановой и Кадышевой. Теперь они увлечены композициями звезды советской эстрады Анны Герман, поют и танцуют под «Хороших девчат» из известного фильма, пытаются перепеть Муслима Магомаева. Об этом рассказывают NEWS.ru.

Платформа «Кион Музыка» выяснила: зумеры от 18 до 24 лет увлеклись советскими песнями. С 1 августа 2024-го по 31 января 2025 года число их прослушиваний выросло в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Биограф Анны Герман Иван Ильичев рассказал, что часто слышит даже от 14-летних, что им нравятся песни звезды советской эстрады, причем не только «Надежда», но и композиция «Город любви». В социальной сети TikTok можно найти рилсы под песни Анны Герман.

Песню, написанную композитором Александрой Пахмутовой «Хорошие девчата» для советской комедии «Девчата», современные девушки поют хором и также вкладывают свое творчество в интернет.

Там же вирусятся версии песни Муслима Магомаева. «О море, море», в том числе созданные с помощью нейросетей.

Виталий Окороков считает, что как в моде, так и в популярности музыкальных направлений есть своего рода цикличность.

«В нашем коде изначально [присутствуют] народные мотивы и народная музыка, которая плавно перешла в мелодичные песни 1970-х. Меня удивляет, что песни, которые я писал в то время, вроде „Ксюша — юбочка из плюша“, и за которые мне было стыдно, сейчас вирусятся в соцсетях. Но на контрасте молодежь цепляет именно мелодия, красота песен 1970-х. Они были очень музыкальные, мелодичные», — сказал композитор.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что на зумеров влияют не только мелодия, но и тексты песен, потому что в них прописаны жизненные истории.

«Эти песни откликаются, потому что в них есть жизненная составляющая, история. Зумеры устали от рэпа, им хочется чего-то необычного, при этом на русском языке. Все это есть в советских песнях, где история подкрепляется красивой мелодией. Это и доставляет удовольствие при прослушивании хитов», — объяснил он.

На фоне недавнего ажиотажа Надежда Кадышева успела обновить прайс-лист на свои выступления, подняв цену с 1,5 до 7 миллионов рублей.