Звезда «Глухаря» Зиновьев не смог пережить смерть супруги

Александр Зиновьев, актер, сценарист, поэт скончался всего через два месяца после смерти его любимой супруги. Он умер 27 февраля за месяц до своего 80-летия. Об этом АиФ рассказал его друг Андрей Подопригора.

© Кадр из видео. "Глухарь".

«Супруга Александра Васильевича болела шесть лет, онкология. Он ухаживал за женой, хотя у самого последние два года был подобный диагноз. Она умерла 31 декабря. Я надеялся, что он выдержит этот удар, но не смог. Он ее сильно любил до последнего. Был однолюб, как лебедь», - отметил Подопригора.

Александр Зиновьев был известен публике по ролям в «Интернах», «Глухаре-2», «Новой жизни сыщика Гурова. Продолжение», «Сатисфакции», «Гибели Империи» и других кинофильмах и телесериалах.

В последние годы Зиновьев жил в деревне в Киржачском районе Владимирской области.