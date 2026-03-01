Мама Дронова объяснила, что это она попросила сына «поцеловать Байкал»

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) признался, что это мать попросила его поцеловать озеро, но он добавил эмоций.

Напомним, певец страстно облизал лед Байкала. Эпатажную выходку певца оценили далеко не все. Многие были неприятно удивлены.

В студии программы «Судьба человека» он рассказал ведущему Борису Корчевникову, что поцеловать Байкал его попросила мать, которая всю жизнь мечтала побывать в тех местах. Это подтвердила и его мама Людмила Дронова, пишет СтарХит.

«Я ничего в этом не увидела. Просто очень давно мечтала побывать на Байкале, а когда он уехал, то сказала ему: „Вот будешь на Байкале, то поцелуй его от меня“. Он молодец, что не только поцеловал, но решил и водичку попробовать на вкус. А сколько людей это делали до него? Те сосульки и лед лизали, и снег этот ели, но ничего не было», — сказала она.

Ранее Shaman заявил, что за его достижениями стоит не талант, а многолетняя работа и одержимость своим делом. Он напомнил, что занимается творчеством с четырех лет.