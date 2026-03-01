Стефания Маликова на фоне обстрелов Дубая поделилась переживаниям

Стефания Маликова вышла на связь из Дубая, где ночью сработали сирены опасности из-за обстрела со стороны Ирана — из окон был виден пожар.

Дочь певца Дмитрия Маликова призналась, что ночные сирены вызвали страх, несмотря на все усилия держаться.

«Когда слышишь сирены среди ночи, страх все равно пробирается. Особенно чувствуешь, как важно быть рядом и держаться друг за друга», — написала она в соцсетях, поблагодарив за поддержку.​

На фоне эскалации на Ближнем Востоке в Дубае закрыты аэропорты, многие звезды не могут улететь. Стефания отвлекается делами, но атмосфера напряженная: другие знаменитости, как Ханна и Анна Заворотнюк, тоже делятся похожими историями из ОАЭ.